В казахстанских школах начались осенние каникулы. Министерством просвещения разработаны и направлены в регионы рекомендации по их организации, в том числе в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

Профориентационная работа с учащимися: организация экскурсий на предприятия, а также проведение встреч с лучшими представителями различных профессий.

Для обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучающихся на дому важно организовать: виртуальные экскурсии, онлайн конкурсы, мероприятия с психологами, консультации по определенным предметам.

Взаимодействие с родителями: проведение совместных с детьми культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, экскурсий, интернет-марафонов, конференций и форумов для родителей.

Центры педагогической поддержки родителей: консультации по вопросам воспитания детей и профилактике вредных привычек с приглашением представителей правоохранительных органов, здравоохранения, представителями ЧС.

«Обеспечение безопасности детей — одна из основных задач как для школы, так и для родителей. Поэтому важно проводить инструктаж для обучающихся и их родителей об охране жизни и здоровья на период осенних каникул перед мероприятиями»,- отметили в министерстве просвещения РК.

Напомним, в этом учебном году осенние каникулы составляют 7 календарных дней. Они начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября включительно.

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