Осенние морозы. Прогноз погоды на 27-29 сентября

Последняя неделя сентября обещает быть по настоящему осенней.
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В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли.
С которым в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается переход дождя в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений.
Ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей.
В северных регионах страны ночные показания термометров опустятся до 1-6 градусов мороза, а днем ожидается незначительный прогрев воздуха до 1-6 градусов тепла, в южных и западных регионах республики днем столбики термометров поднимутся до 15-23 тепла.
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