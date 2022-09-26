Осенние морозы. Прогноз погоды на 27-29 сентября

Последняя неделя сентября обещает быть по настоящему осенней.

В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли.

С которым в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается переход дождя в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений.

Ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей.

В северных регионах страны ночные показания термометров опустятся до 1-6 градусов мороза, а днем ожидается незначительный прогрев воздуха до 1-6 градусов тепла, в южных и западных регионах республики днем столбики термометров поднимутся до 15-23 тепла.

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