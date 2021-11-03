Осенние морозы. Прогноз погоды на 4-6 ноября 

Холодный Северо-Западный антициклон, сместившийся на Казахстан, в большинстве областей вызвал прекращение осадков и значительное понижение температуры.

Лишь 4 ноября в южных, юго-восточных регионах, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег, в горных районах сильный снег, усиление ветра, гололед, низовая метель. Также на большей части республики ожидается туман.

Температуры воздуха на западе ночью 1-6 мороза, днем 0-5, на юге 3-8 тепла, днем 10 тепла, на северо-западе от 8-13 до 0-10 мороза, днем 5 мороза — 6 тепла, на севере от 13-18 до 0-10 мороза, днем от 0-8 мороза до 0-6 тепла, в центре и на востоке страны ночью от 13-21 до 5-13 мороза, днем от 2-13 мороза до 0-8 тепла, на северо-востоке 8 мороза, днем 0-8 тепла, юго-востоке ночью 5-13 мороза, днем от 2-7 мороза до 0-5 тепла.

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