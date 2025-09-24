В ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК, пройдут дожди с грозами, 26 сентября на западе, северо-западе, 27 сентября на севере, северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал.
По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, юго-востоке страны – туманы.
Температура воздуха:
- понижение на западе страны ночью от 12-17 до 2-7 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем от 20-28 до 10-23 тепла,
- на северо-западе ночью от 7-15 до 3-11 тепла, днем от 23-29 до 10-18 тепла,
- на севере ночью от 10-16 до 5-13 тепла, днем от 20-28 до 12-25 тепла,
- в центре страны ночью 5-13 тепла, днем 20-25 тепла,
- на востоке повышение ночью от 0-8 тепла,
- на севере, востоке региона заморозки 2 градуса, днем от 15-25 до 20-28 тепла,
- на юге страны ночью 5-15, днем 25-30 тепла,
- на юго-востоке повышение ночью от 5-13 до 7-15, днем от 15-27 до 22-30 тепла
Сегодня, 24 сентября, в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана сообщили, планируется...
Сегодня, 11:12
Костанайцы жалуются на массовую установку игровых автоматов по городу. Особую обеспокоенность вызывает большой интерес к...
Сегодня, 10:38
Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц...
Сегодня, 09:56