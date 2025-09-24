 Ya Metrika Fast
USD 545.01 EUR 642.84 RUB 6.52

Осенние жара и заморозки. Прогноз от синоптиков Казгидромета

— Сегодня, 11:05
Изображение для новости: Осенние жара и заморозки. Прогноз от синоптиков Казгидромета

pixabay.com

В ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК, пройдут дожди с грозами, 26 сентября на западе, северо-западе, 27 сентября на севере, северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, юго-востоке страны – туманы.

Температура воздуха:

  • понижение на западе страны ночью от 12-17 до 2-7 тепла, на западе, севере региона заморозки 2 градуса, днем от 20-28 до 10-23 тепла,
  • на северо-западе ночью от 7-15 до 3-11 тепла, днем от 23-29 до 10-18 тепла,
  • на севере ночью от 10-16 до 5-13 тепла, днем от 20-28 до 12-25 тепла,
  • в центре страны ночью 5-13 тепла, днем 20-25 тепла,
  • на востоке повышение ночью от 0-8 тепла,
  • на севере, востоке региона заморозки 2 градуса, днем от 15-25 до 20-28 тепла,
  • на юге страны ночью 5-15, днем 25-30 тепла,
  • на юго-востоке повышение ночью от 5-13 до 7-15, днем от 15-27 до 22-30 тепла


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.