В Костанае продолжается осенняя кампания по озеленению города. Всего в этом году планируется высадить около 5 тысяч саженцев, из которых 2 тысячи уже были посажены весной, а ещё тысячу высаживают сегодня.
Где появляются новые деревья
По словам главного специалиста отдела ЖКХ акимата города Каиржана Бажирова, саженцы появляются не только вдоль улиц, но и в новых зонах отдыха.
«Сейчас идёт высадка в новых скверах, которые мы открываем по городу — это парк в Кунае, КРУ-парк, сквер Темирбаева–Аль-Фараби, сквер имени М. Дулматова и сквер по улице Касымханова. Всего на этих объектах будет высажено более двух тысяч саженцев», — отметил он.
На реализацию программы выделено более 220 миллионов тенге. Работы выполняет тот же подрядчик, что и в прошлом году.
Какие породы выбирают
В основном в Костанай привозят деревья из России, где схожие климатические условия. Традиционно выбирают сосну, ель, тополь, липу, берёзу и клён. Только в новом Триатлон-парке появится около 650 деревьев.
«Высадка проводится поздней осенью, когда дерево уже уходит в спячку. Так оно легче переносит пересадку и не болеет», — рассказал представитель подрядной организации Андрей Картинин.
Специалисты отмечают, что сажают уже зрелые деревья высотой не менее трёх метров — их приживаемость достигает 90%.
Уход и контроль
После посадки подрядчик будет ухаживать за зелёными насаждениями в течение трёх лет. Если какие-либо деревья не приживутся, их заменят за счёт организации. Все работы по озеленению планируется завершить до конца октября.
