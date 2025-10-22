В Костанае продолжается осенняя кампания по озеленению города. Всего в этом году планируется высадить около 5 тысяч саженцев, из которых 2 тысячи уже были посажены весной, а ещё тысячу высаживают сегодня.

Где появляются новые деревья

По словам главного специалиста отдела ЖКХ акимата города Каиржана Бажирова, саженцы появляются не только вдоль улиц, но и в новых зонах отдыха.

«Сейчас идёт высадка в новых скверах, которые мы открываем по городу — это парк в Кунае, КРУ-парк, сквер Темирбаева–Аль-Фараби, сквер имени М. Дулматова и сквер по улице Касымханова. Всего на этих объектах будет высажено более двух тысяч саженцев», — отметил он.

На реализацию программы выделено более 220 миллионов тенге. Работы выполняет тот же подрядчик, что и в прошлом году.

Какие породы выбирают

В основном в Костанай привозят деревья из России, где схожие климатические условия. Традиционно выбирают сосну, ель, тополь, липу, берёзу и клён. Только в новом Триатлон-парке появится около 650 деревьев.

«Высадка проводится поздней осенью, когда дерево уже уходит в спячку. Так оно легче переносит пересадку и не болеет», — рассказал представитель подрядной организации Андрей Картинин.

Специалисты отмечают, что сажают уже зрелые деревья высотой не менее трёх метров — их приживаемость достигает 90%.

Уход и контроль

После посадки подрядчик будет ухаживать за зелёными насаждениями в течение трёх лет. Если какие-либо деревья не приживутся, их заменят за счёт организации. Все работы по озеленению планируется завершить до конца октября.

