Прогноз погоды по Казахстану на 30 августа-2 сентября представили синоптики Казгидромета.
После теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться Западный антициклон.
Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части РК – на севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до 12-17 градусов тепла. И даже жители южных регионов ощутят приближение осени – ожидается спад жары до 23-28 градусов тепла.
Только запад Казахстана будет находится под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары 32-37 градусов.
Доставку учебников в школы Казахстана завершили
Замакима Костанайской области назвала клеветой попытки связать её имя с делом управздрава
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.