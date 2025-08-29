 Ya Metrika Fast
Осенняя прохлада. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

— 29.08.2025 14:43
Изображение для новости: Осенняя прохлада. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Фото alau.kz

Прогноз погоды по Казахстану на 30 августа-2 сентября представили синоптики Казгидромета. 

После теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться Западный антициклон.

Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части РК – на севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до 12-17 градусов тепла. И даже жители южных регионов ощутят приближение осени – ожидается спад жары до 23-28 градусов тепла.

Только запад Казахстана будет находится под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары 32-37 градусов.

 

 



