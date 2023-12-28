Ошибка молодости. Так 25-летний костанаец называет ситуацию, в которой он оказался

Ошибка молодости. Так 25-летний костанаец, который пожелал скрыть свое имя, называет ситуацию, в которой он оказался. Отслужив в армии, молодой человек взял свой первый кредит на телефон, выплачивать его было не легко.

Закрыв один кредит, влез в другой, а потом еще в один. Сегодня парень должен двум банкам 3 миллиона тенге. Больше половины его зарплаты уходит на погашение. Из долговой ямы он не может выбраться уже 5 лет.

«Я предпринял, что больше не буду брать кредиты. Я уже на опыте, это для меня в первую очередь опыт. Опыт жизни, горький опыт так скажем. В будущем думаю, кредиты вообще не брать, не прикасаться. Вообще советую всем молодым, которым исполняется 18 лет вообще не брать, это яма, это финансовая яма», — говорит парень.

По данным агентства по регулированию и развитию финансового рынка, на сегодня больше 8 миллионов казахстанцев имеют кредиты. Доступные займы уже стали частью жизни казахстанцев. К тому же, получить кредит наличными — не составляет труда. Достаточно подойти, например, к банкомату и в пару кликов оформить нужную сумму. Правда, в этот момент некоторые забывают о процентных ставках и о том, как будут возвращать долг. Чтобы решить эту проблему, теперь к заемщикам будут ужесточены требования.

«Агентством предлагается снизить максимальную сумму потребительского кредитования. Для лиц желающих получить повышенную сумму потребительского кредита, будут предъявляться повышенные требования по риск взвешиванию и по кредитоспособности и по платежеспособности, к этому заемщику будут выдвигаться более высокие требования. Будут пересматриваться подходы к расчету коэффициентов долговой нагрузки», — говорит начальник управления региональных представителей в Костанае агентства РК по регулированию и развитию финрынка Асет Куанышбаев.

По последним данным агентства, число должников банков второго уровня с просрочкой более 90 дней по стране составляет больше полумиллиона человек, а у микрофинансовых организаций 347 000 должников.

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