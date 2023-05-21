Ошибки при начислении пособий признали в Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в ходе разъяснения норм Социального кодекса РК признала, что ошибки при назначении тех или иных выплат не исключаются, передает nur.kz
В пример министр привела недавний случай, который произошел с многодетной семьей.
«Одна семья нам написала письмо, что у них четверо детей. Они спрашивали, почему другие семьи получили СМС, что имеют право получить госсоцпособия как многодетная, а они — нет», — сказала она.
Проверка, по данным министра, показала, что эта семья действительно имеет четверых детей, и ей должны назначить пособие.
«Получилось так, что у нас ЗАГС оцифрован, начиная с 2008 года. И один из ее детей родился в 2005 году. И получилось, как будто в информационной системе ЗАГС у нее трое детей. А информация о четвертом ребенке находится на бумажном носителе. Поэтому мы сказали, что вы можете идти в ЦОН, написать заявление, и мы включим в базу этого ребенка, и вы будете получать пособие. Не все информационные системы были оцифрованы, начиная с тех годов, в этой связи такая ошибка есть», — пояснила Тамара Дуйсенова.
Бывают ошибки, добавила она, связанные с неправильной пропиской. Во всех таких случаях она советует обращаться в ЦОН.
Ранее глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов отменить АСП и увеличить при этом размеры детских пособий в Казахстане. По ее словам, адресная социальная помощь не может быть остановлена.
«У нас есть семьи, которые получают такую помощь. Есть граждане, которые не могут работать. Поэтому им должна быть оказана адресная социальная помощь», — сказала Тамара Дуйсенова.
Она добавила, что ведется постоянная работа над совершенствованием механизма оказания АСП. Речь, в том числе, идет о цифровой карте семьи, которая позволяет назначить выплату пособий и соцвыплат в автоматическом режиме. Между тем в сентябре прошлого года в Казахстане в пилотном режиме запустили информационную систему «Цифровая карта семьи». С ее помощью казахстанцы теперь могут получать пособия и соцвыплаты в проактивном формате, то есть с минимальным своим участием. Также стало известно, что с 1 июля в Казахстане вырастут пособия для некоторых категорий награжденных многодетных матерей. Как сообщили в Минтруда, с 1 июля 2023 года размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших семь и более детей, с 1 июля 2023 года будет повышен до 7,4 МРП. При этом пособиями по многодетности по состоянию на 1 апреля в среднем охвачено около 538,3 тыс. семей.