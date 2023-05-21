Ошибки при начислении пособий признали в Минтруда

Она добавила, что ведется постоянная работа над совершенствованием механизма оказания АСП. Речь, в том числе, идет о цифровой карте семьи, которая позволяет назначить выплату пособий и соцвыплат в автоматическом режиме. Между тем в сентябре прошлого года в Казахстане в пилотном режиме запустили информационную систему «Цифровая карта семьи». С ее помощью казахстанцы теперь могут получать пособия и соцвыплаты в проактивном формате, то есть с минимальным своим участием. Также стало известно, что с 1 июля в Казахстане вырастут пособия для некоторых категорий награжденных многодетных матерей. Как сообщили в Минтруда, с 1 июля 2023 года размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших семь и более детей, с 1 июля 2023 года будет повышен до 7,4 МРП. При этом пособиями по многодетности по состоянию на 1 апреля в среднем охвачено около 538,3 тыс. семей.