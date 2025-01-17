Судом взыскан миллион тенге в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Житель Костаная признан подозреваемым в совершении преступления, ввиду использования частным судебным исполнителем своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ. Через два года уголовное преследование в отношении него прекращено ввиду отсутствия события уголовного правонарушения. После чего обратился он в Костанайский городской суд с требованием о компенсации за причиненный моральный вред, возмещение имущественного вреда, причиненных в результате незаконных действий органа ведущего уголовный процесс.

«В соответствии с действующим законодательством моральный вред, причиненный лицу в результате незаконного осуждения, возмещается независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс. Таким образом, лицо в отношении которого вынесен незаконный обвинительный приговор, наделен правом требования компенсации морального вреда. Определяя размер компенсации морального вреда судом учтено, что меры пресечения не избирались, однако имеется незаконное уголовное преследование, которое однозначно оказало негативное влияние на истца, нарушив его личные неимущественные блага. Исходя из принципов разумности и справедливости, судом взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 тенге», — сообщает облсуд.

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