Оштрафовать любой ценой: работу мониторинговых групп обсудили в палате предпринимателей Костанайской области

Много претензий накопилось у костанайских предпринимателей к мониторинговым группам. Одни жалуются на то, что проверяющие наведываются к ним по нескольку раз в день, не предъявляя документов. Другие – на некорректное поведение и запугивание персонала. Третьи – на непомерные штрафы, возникшие на пустом месте. Критику в адрес ревизоров бизнесмены озвучили на очередном Совете по защите прав предпринимателей Костанайской области.

«В Палату предпринимателей в этом году поступило 260 письменных жалоб от субъектов бизнеса на действия и решения контролирующих органов. 20 % из них – жалобы на решения и действия сотрудников СЭС и мониторинговых групп. Мы говорим только о тех предпринимателях, которые соблюдают ограничительные меры, так как злостные нарушители к нам не обращаются. Мы полагаем, что мониторинговые группы должны проводить разъяснительную работу с бизнесом. Однако факты говорят о том, что их деятельность носит ярко выраженный карательный характер. Цель – наложить штраф любым путем», — выступил начальник отдела правовой защиты Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

Докладчик привел в пример недавний случай с одним из костанайских магазинов, куда проверяющие нагрянули после окончания рабочего дня. Покупателей не было, кассовый аппарат был выключен, продавцы подсчитывали выручку. Однако после визита мониторинговой группы владельца магазина пытались наказать за работу в неположенное время.

«Такие нарушения мониторинговые группы выявляют почему-то без участия экспертов Палаты предпринимателей. Кроме того, в настоящий момент бизнес не знает, кто является членами мониторинговых групп, каков алгоритм

их действий. Согласно постановлению главного санврача Костанайской области, акимы городов и районов обязаны разместить на портале InfoKazakhstan информацию об инспекторах, осуществляющих проверку бизнеса на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Однако данное требование не соблюдается», — отметил Ренат Давлетпаев.

Бизнесмены не раз жаловались на то, что в течение дня на один и тот же объект по очереди приходили сотрудники полиции, санэпидслужбы и акимата. Некоторые из них вели себя некорректно, оказывая давление на персонал. О наложении огромных штрафов предприниматели узнавали постфактум. При этом, все попытки получить фото- и видеоматериалы с проверки разбивались о бюрократические барьеры. «Нарушителей» заставляли писать обращения и ждать 15 дней, тогда как ст. 744 КоАП РК дает им право беспрепятственно снять копии со всех документов.

Много вопросов вызывают и суммы налагаемых штрафов. К примеру, в п. Тениз Мендыкаринского района в двух продуктовых магазинах обнаружили аналогичные нарушения санитарных норм. Однако одному предпринимателю назначили штраф 42 000 тенге, а другому — 320 000 тенге. Если факт подтвердится, будет поставлен вопрос о неправомерном предпочтении физическим и юридическим лицам при принятии решения о наложении административного штрафа.

«Сейчас государство тратит огромные средства на поддержку предпринимателей, но реальность такова, что скоро некого будет поддерживать. Не так давно на владелицу магазина наложили штраф за то, что на входе посетителям не измеряют температуру. Но магазинчик маленький, в нем всего 2-3 отдела. Содержать штатную единицу для измерения температуры предпринимательница не может. Однако за это нарушение ее привлекли уже дважды. Если постановления вступят в законную силу, ей придется закрыть свой бизнес», — говорит представитель предпринимателей Жаслан Байбазаров.

И таких историй много. Предприниматели, у которых из-за пандемии и так дела идут не слишком хорошо, вынуждены брать кредиты для погашения штрафов или и вовсе прекращать работу.

На критику со стороны бизнеса полицейские отвечают так – их роль в мониторинговых группах заканчивается на обеспечении правопорядка, решение же о наложении штрафа единолично принимает санэпидслужба. Однако, как заметил председатель Совета по защите прав предпринимателей

Владимир Шакун, нашумевшее дело владельца ветклиники Максима Падерина началось именно с полицейского протокола…

Буквально на днях в Казахстане был принят новый алгоритм работы мониторинговых групп. Согласно ему, административная ответственность будет наступать только в случае грубых нарушений. Как все это будет осуществляться на местах, покажет время.

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