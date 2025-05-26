Не первый год в Костанае борются с предпринимателями, которые игнориуют законы и, что называется, захватывают городскую площадь, самовольно строя там киоски или устанавливая рекламные сооружения.

Сегодня все чаще случается так, что предприниматели, арендующие землю — не платят за нее в срок, сейчас их общий долг составляет почти семь миллионов тенге. Кто-то выходит за границы своих участков, а кто-то вообще используют выделенные гектары не по назначению.

«Отказано в продление срока аренды по 18 земельным участкам общей площадью 712 м2, в виду нарушений условий договоров аренды и требований законодательства в сфере архитектурной и градостроительной деятельности. По земельным участкам, на которых расположены рекламные конструкции выдан отказ о продлении срока землепользования по 19», — сообщает руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Аким города Марат Жундубаев отмтеил, что самозахват территорий в областном центре сплошь и рядом.

«Сейчас вот на КЖБИ ул.Чкалова, вам говорил вчера, там 8 или 10 киосков стоят вокруг этого торгового центра. Стоят в разнобой. Освещение взятое от уличного, от домов, от чего только не взято. То есть уже нарушение идет. У нас почему сбои с электричеством? Вот никто не задумывался, да? У нас в том числе большой процент в том, что у нас идёт самоподключение. У нас все на уличном освещении висят. Кто платит за это? И вот там какая работа будет проведена? Там самозахват определен был? Комиссию создали. Когда это будет работать? Когда вы будете с ЖКХ приезжать, забирать эти киоски? Там у нас показательно сделали 3-4. Это должно быть правило. Люди должны понимать — поставил киоск, он будет обязательно оштрафован, наказан и еще у него будет изъято место бизнеса», — высказался аким Костаная Марат Жундубаев.

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