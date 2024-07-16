Оштрафуют на 18 миллионов тенге. Казахстанцев предупредила Генпрокуратура РК

Генпрокуратура предупредила казахстанцев об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает Tengrinews.kz.

«Факты поступления ложных сообщений об акте терроризма вновь начали беспокоить наше общество. В социальных сетях и мессенджерах публиковались анонимные рассылки о лже-угрозах нападения на школы. На электронные адреса торгово-развлекательных центров, организаций образования, объектов транспорта поступали лже-сообщения об актах терроризма. Такие сообщения нарушают нормальный ритм жизни. Люди испытывают эмоциональное напряжение. Наносится существенный ущерб коммерческим и государственным учреждениям. Правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы вынуждены отвлекать свои силы и ресурсы. Тратятся значительные бюджетные средства», — отметил в своем видеообращении официальный представитель надзорного органа Саян Абденов.