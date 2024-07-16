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Оштрафуют на 18 миллионов тенге. Казахстанцев предупредила Генпрокуратура РК

Фотография для новостиОштрафуют на 18 миллионов тенге. Казахстанцев предупредила Генпрокуратура РК

Фото взято с сайта kazpravda.kz

Генпрокуратура предупредила казахстанцев об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает Tengrinews.kz.

«Факты поступления ложных сообщений об акте терроризма вновь начали беспокоить наше общество. В социальных сетях и мессенджерах публиковались анонимные рассылки о лже-угрозах нападения на школы. На электронные адреса торгово-развлекательных центров, организаций образования, объектов транспорта поступали лже-сообщения об актах терроризма. Такие сообщения нарушают нормальный ритм жизни. Люди испытывают эмоциональное напряжение. Наносится существенный ущерб коммерческим и государственным учреждениям. Правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы вынуждены отвлекать свои силы и ресурсы. Тратятся значительные бюджетные средства», — отметил в своем видеообращении официальный представитель надзорного органа Саян Абденов.

Абденов напомнил: за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч МРП (18 миллионов тенге) или лишения свободы на срок до 5 лет.

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