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ОСИ. Как оценивают работу объедения собственников квартир жители костанайской многоэтажки?

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Уже в июле следующего года ПКСК, как организации, перестанут существовать. Однако, этот процесс в Костанае проходит не активно. Желающих оформить ОСИ мало, говорят в отделе жилищных отношений акимата города. Наши корреспонденты встретились с первопроходцами, и узнали, насколько сложна процедура оформления объединения, и что дает это жильцам дома.

Объединение собственников имущества жильцы дома по улице Алтынсарина решили организовать в ноябре прошлого года. Провели общее собрание, избрали председателя и занялись оформлением всех необходимых документов. Сложностей в оформлении документов не было, говорят жильцы. Был протокол собрания, который зарегистрировали в управлении юстиции. После регистрации открыли два счета в банке — один счет на текущее содержание ,второй — на капитальный ремонт. В оформлении новой формы управления жильцы дома по Алтынсарина, 5 видят одни плюсы. Возникающие вопросы они решают со старшими подъездов, которые в свою очередь проводят встречи с жильцами и узнают о проблемах и пожеланиях.

«Плюсы в чем- мы теперь сами знаем куда мы тратим свои средства. Вот люди которые взносы делают ежемесячно, они все сходятся на одном счету, на двух счетах — один капитальный ремонт, один на текущее содержание и мы видим куда мы тратим эти деньги. Мы стали экономить. На чем экономим — на электрике. У нас нет его в штате. Мы его вызываем», — говорит председатель ОСИ «Алтынсарина, 5» Галия Мансурова.

Нет в штате и сантехника. Их услуги оплачиваются по разовому вызову. Сэкономленные средства тратятся на другие цели. Жильцами запланирован план работ на год вперед. Помимо водостоков, жильцы дома уже запланировали реконструкцию детской площадки и парковки, установку видеокамер и ремонт разводки отопления. Долгов, кстати, участники ОСИ не имеют. Отчеты проходят регулярно, и каждый житель этого дома знает — куда и на что тратятся деньги. Однако, несмотря на очевидные плюсы новой формы управления, не все костанайцы торопятся оформлять ОСИ. Хотя помочь готовы всем желающим.

«На базе Костанайского «Комек аланы» у нас действует проектный офис, куда может обратится каждый житель. Мы окажем полное сопровождение, до регистрации, выбора сервисной компании, помогаем в сборе документов, организовываем сходы. Есть информация по различным банкам, где какая комиссия.
Мы активно это разъясняем. И готовы прям помогать. Если нужно готовы за руку водить, только единственное нужно быть активным самим жителям», — объясняет руководитель отдела жилотношений акимата Костаная Олжас Умурзаков.

С июля 2022 года ПКСК перестанут существовать. И чтобы жильцам многоквартирных домов не остаться один на один с проблемами по обслуживанию дома, стоит поторопиться с оформлением ОСИ.

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