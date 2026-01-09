Единственная в Костанайской области осетровая ферма начала работу в начале 2024 года. Производственная мощность предприятия составляет 25 тонн товарной рыбы в год. На сегодняшний день здесь вырастили 15 тонн осётра, а в текущем году планируют выйти на полный проектный объём. Ферма была открыта и развивается без государственной поддержки.

Капиталоёмкое направление

Как отмечает директор ТОО «Костанайский осётр» Валентин Ищенко, запуск подобного производства требует серьёзных инвестиций.

По его словам, значительные средства необходимы на строительство, бассейны, фильтры, системы обеззараживания и другое специализированное оборудование.

УЗВ вместо прудов

Предприятие работает по технологии установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). В отличие от прудового или озёрного рыбоводства, рыба выращивается в закрытых помещениях. Такой формат позволяет контролировать условия, но требует крупных первоначальных вложений.

Почему не 45 тонн

Ранее, чтобы претендовать на государственные субсидии, рыбоводные хозяйства должны были производить не менее 45 тонн товарной рыбы в год. По мнению предпринимателей, для малого и среднего бизнеса такой порог оказался слишком высоким.

В течение двух лет рыбоводы региона добивались его снижения до 25 тонн. Их инициативу поддержали в Костанайской палате предпринимателей и в Совете по устранению барьеров при департаменте по защите и развитию конкуренции.

Инвестиции — от миллиарда тенге

В департаменте по защите и развитию конкуренции отмечают, что даже производство 25 тонн рыбы требует инвестиций примерно в 1 млрд тенге . При объёмах в 45 тонн затраты возрастают ещё больше, что делало прежние требования обременительными для бизнеса.

Новые правила с 1 января

С 1 января хозяйства, производящие 25 тонн товарной рыбы, официально получили право претендовать на государственные субсидии. Это решение должно облегчить развитие и расширение рыбоводных проектов.

Планы на субсидии

В ТОО «Костанайский осётр» уже планируют воспользоваться новыми условиями. В этом году предприятие намерено подать заявки на инвестиционные субсидии — на строительство и оборудование.

Субсидии на корма и рыбопосадочный материал будут оформляться после реализации уже выращенных 15 тонн продукции.

Импульс для отрасли

По мнению Валентина Ищенко, снижение порога господдержки может привлечь в рыбоводство новых предпринимателей и дать старт развитию отрасли не только в Костанайской области, но и в целом по Казахстану.

