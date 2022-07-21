Оскорбивший полицейских герой ролика Tiktok задержан в Костанае

Видеозаписи нарушения попали в tiktok. Водитель мало того, что нарушил, еще и обматерил полицейских. В пресс-службе прокомментировали ситуацию.

В ДП Костанайской области прокомментировали данную ситуацию и пояснили, что в отношении жителя города Костаная начато административное производство по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя».

Также начато досудебное расследование по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти» по двум зарегистрированным фактам. В настоящее время житель областного центра водворен в камеру временного задержания до решения суда.

«Водитель был без государственных номеров, потом их повесил. Сотрудники полиции начали оформление материала. Он начал выражаться в их адрес нецензурной бранью и стал оскорблять. Потом пытался скрыться. Полиция задержала его. Его привлекли ещё по статье 590 ч.2 «Управление транспортным средством без государственных номеров», — сообщили в пресс-службе.

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