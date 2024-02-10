Оскорбления и побои полицейским нанесла жительница Костанайской области

Оскорбления и побои полицейским нанесла жительница Карабалыка. Её нетрезвый супруг, до этого, оказал неповиновение законным требованиям сотрудника.

Как уже установлено служебным расследованием, во время обхода участка в 10 часов, полицейские заметили сельчанина, выходившего из магазина нетвердой походкой. В руках он держал пакет. Сотрудники предположили, что в нем мужчина нес алкоголь. На требования остановиться, он не отреагировал и начал убегать. У его дома за мужа вступилась супруга, которая во время диалога с полицейскими начала их оскорблять.

С одного из них она сорвала шапку и ударила его несколько раз телефоном по голове, второго по лицу. Позже у него диагностировали ссадины. Супружеская пара вела себя агрессивно. Экспертиза показала, что сельчанин находился в средней степени опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также начато административное производство.

В департаменте полиции Костанайской области отметили, что также проводятся разбирательства по факту реализации магазином алкоголя в запрещенное время.

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