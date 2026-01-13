В Костанае вынесен приговор по делу о разжигании национальной розни. Материалы уголовного дела были рассмотрены Костанайским городским судом № 2.
Как установил суд, жительница города Юлия Хон совершила преступление в начале ноября 2025 года. В одну из ночей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она со своего смартфона зашла в социальную сеть TikTok и вышла в прямой эфир. В ходе трансляции женщина допустила нецензурную брань и высказала оскорбительные суждения по признаку национальной принадлежности.
Судья Ольга Кузнецова пояснила, что обвиняемая допустила оскорбления в адрес участников прямого эфира и всей казахской нации.
«Она допустила нецензурную брань и высказала оскорбительные суждения по признаку национальной принадлежности, чем совершила действия, направленные на разжигание национальной розни и оскорбление национальной чести и достоинства граждан. Эти обстоятельства подтверждаются содержанием самого прямого эфира», — отметила судья.
В ходе досудебного расследования были проведены экспертные исследования, а факт оскорблений подтвердили показания свидетелей. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было.
При этом суд учёл и смягчающие обстоятельства.
«Смягчающим обстоятельством признано наличие у подсудимой сына, который потерял зрение в результате дорожно-транспортного происшествия и находится на её полном иждивении. Ребёнку требуется лечение и материальная поддержка, которую обеспечивает подсудимая», — сообщила Ольга Кузнецова.
Санкция статьи предусматривала альтернативные виды наказания, включая штраф от 2 до 7 тысяч МРП — это от почти 8 до 30 миллионов тенге. Однако суд назначил минимальное наказание, связанное с лишением свободы.
«Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу», — огласила судья.
Женщину взяли под стражу непосредственно в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
