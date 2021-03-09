Ослабили карантин. Новое постановление подписал главный государственный санврач Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача

Костанайской области № 5 от 04.02.2021 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 24:00 часов разрешается работа толь-ко на вынос и доставку»;

разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается»;

разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков без ограничении по времени и во все дни недели;



разрешить в третьей четверти 2020-2021 учебного года;

-обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

-обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — до 7 класса включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режима);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению организации образования»;

разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 25 человек в группе»;

разрешение работы общественных бань из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий»;

разрешение работы СПА-центров (салонов), аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вмести-мости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, по предварительной записи»;

разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека»;

разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, по штатному графику работы»;

разрешение проведения спортивных мероприятий со зрителями с заполняемостью зрительного зала до 20%, при условии нахождения области в «зеленой зоне», с 13 марта 2021 года». Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 10 марта 2021 года.

Главный Государственный

санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.