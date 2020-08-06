Ослабить ограничительные меры с 10 августа решили в областном оперштабе

Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где рассмотрели вопросы соблюдения карантинных мероприятий.

Учитывая улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, а также обращения предпринимателей, на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения корнавирусной инфекции 6 августа принято решение о следующих послаблениях карантинных мер с 10 августа при условии сохранения положительной динамики снижения заболеваемости инфекцией:

1. Разрешение функционирования непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м, при этом объекты свыше указанной площади продолжат работу только по принципу «доставки до клиента»;

2. Разрешить деятельность скверов, парков, в том числе точек торговли, расположенных на их территориях (за исключением работы аттракционов, детских игровых площадок, батутов, проката детских велосипедов, детских машин). Выход группами осуществлять не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3. В городах области установить график движения общественного транспорта с 06:00 до 21:00 часов.

Субъекты бизнеса смогут начать функционировать только при неукоснительном соблюдении карантинных мер, для чего мониторинговыми группами в течение ближайших 3-х дней будет проведена оценка соблюдения требований по предупреждению заболеваемости КВИ.

С текущей недели мы начали проводить системную подготовительную работу (до 17 августа т.г.) по приведению всех санитарных норм на предприятиях в соответствии с действующими требованиями. Работа по началу деятельности субъектов бизнеса будет проходить поэтапно.

По итогам заседания поручил внести соответствующие изменения в постановление Главного санитарного врача.

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