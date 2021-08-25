Ослабят карантин в Казахстане

По поручению Премьер-Министра в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации МВК одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима.

С 28 августа т.г. разрешена деятельность:

в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ» до 24:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» — до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтверждённого через приложение «ASHYQ»;

в субботу — общественного транспорта.

С 30 августа т.г. в будние дни:

продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», с 22:00 до 24:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» — с 24:00 до 02:00 часов.

При этом с учетом эпидемиологической ситуации, ослабление карантинных мер в г.Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября т.г., в будние дни — с 6 сентября т.г.

Заместителем Премьер-Министра поручено до конца августа т.г.:

завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;

обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;

для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы «ASHYQ»;

принять меры по 100% обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;

завершить капитальный и текущий ремонты в школах.

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