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Ослабление жары. Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 августа 

Фото alau.kz

Дожди на севере, центре и востоке Казахстана.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, центре, востоке и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на севере и в центре страны местами сильные дожди, град.

Также ожидается усиление ветра и ослабление жары в северных регионах до 20-25 тепла.

На остальной территории республики сохранится жаркая погода без осадков, на западе республики ожидается очень сильная жара до 45 градусов.

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