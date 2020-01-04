ОСМС для застрахованных: платное станет бесплатным

Фонд медстрахования с января этого года берет на себя расходы за консультации профильных врачей и диагностические услуги, которые раньше населению приходилось большей частью оплачивать из собственных карманов, передает МИА «Казинформ».

Расходы на консультативно-диагностическую помощь с внедрением обязательного социального медицинского страхования увеличиваются в 6,5 раз. Вместо нынешних 27 млрд тенге на оказание узкопрофильных и диагностических медуслуг в предстоящем году планируется затратить более 160 млрд.

На что же именно пойдут эти деньги? Если вы являетесь участником системы обязательного социального медицинского страхования, вам будут доступны бесплатно диагностические обследования, в том числе дорогостоящие, также можно получить своевременную консультацию узкопрофильного врача по лечению и контролю заболевания. Для этого достаточно иметь только направление участкового врача. Если узкий специалист сомневается в диагнозе или правильности выбранной тактики лечения, он сможет направить вас в другую медорганизацию или диагностический центр республиканского уровня, которые заключили договор с Фондом медстрахования, где вам абсолютно бесплатно проведут дополнительные обследования, необходимые для решения сложных и неясных случаев или дадут экспертную оценку нетрудоспособности. Кроме этого, все застрахованные, как взрослые, так и дети смогут периодически проходить профилактические медицинские осмотры. Для некоторых категорий медицинских работников, пациентов, получающих инвазивные медуслуги, беременных женщин и ВИЧ-инфицированных предусмотрены скрининговые обследования на раннее выявление вирусных гепатитов В и С. Для мужчин и женщин в возрасте 30−70 лет — скрининговые обследования на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и онкопатологии. Более широкий доступ к стоматологическим услугам получат льготные категории населения, которые входят в число застрахованных за счет государства. Экстренная помощь по стоматологии будет доступна беременным женщинам, детям до 18 лет, участникам войны, инвалидам 1, 2 и 3 групп, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», получателям адресной социальной помощи, пенсионерам по возрасту, больным инфекционными, социально-значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Тогда как плановая будет оказываться только детям до 18 лет и беременным женщинам.

Для тех пациентов, кому поставлен диагноз из списка социально-значимых заболеваний: вирусный гепатит, цирроз печени, злокачественное новообразование, сахарный диабет или хронических, к которым относятся болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, эндокринной, нервной, мочеполовой систем, либо опасные для общества заболевания, туберкулез или ВИЧ, предоставят консультативно-диагностическую помощь в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Они могут получать все виды медицинской помощи по своему основному диагнозу совершенно бесплатно, не будучи застрахованными.