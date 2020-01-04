ОСМС для застрахованных: платное станет бесплатным

Фонд медстрахования с января этого года берет на себя расходы за консультации профильных врачей и диагностические услуги, которые раньше населению приходилось большей частью оплачивать из собственных карманов, передает МИА «Казинформ».
Расходы на консультативно-диагностическую помощь с внедрением обязательного социального медицинского страхования увеличиваются в 6,5 раз. Вместо нынешних 27 млрд тенге на оказание узкопрофильных и диагностических медуслуг в предстоящем году планируется затратить более 160 млрд.
На что же именно пойдут эти деньги? Если вы являетесь участником системы обязательного социального медицинского страхования, вам будут доступны бесплатно диагностические обследования, в том числе дорогостоящие, также можно получить своевременную консультацию узкопрофильного врача по лечению и контролю заболевания. Для этого достаточно иметь только направление участкового врача.
Если узкий специалист сомневается в диагнозе или правильности выбранной тактики лечения, он сможет направить вас в другую медорганизацию или диагностический центр республиканского уровня, которые заключили договор с Фондом медстрахования, где вам абсолютно бесплатно проведут дополнительные обследования, необходимые для решения сложных и неясных случаев или дадут экспертную оценку нетрудоспособности. Кроме этого, все застрахованные, как взрослые, так и дети смогут периодически проходить профилактические медицинские осмотры.
Для некоторых категорий медицинских работников, пациентов, получающих инвазивные медуслуги, беременных женщин и ВИЧ-инфицированных предусмотрены скрининговые обследования на раннее выявление вирусных гепатитов В и С. Для мужчин и женщин в возрасте 30−70 лет — скрининговые обследования на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и онкопатологии.
В бесплатном пакете, вне зависимости от участия в системе ОСМС, каждый казахстанец может пройти базовые лабораторные и диагностические обследования, в том числе медицинское освидетельствование на предмет употребления психоактивных веществ. Беременным и детям до 18 лет будет доступно медико-генетическое консультирование, медицинское наблюдение и патронаж осложненной беременности.
Для женщин от 30 до 70 лет предусмотрено прохождение скрининга на раннее выявление рака шейки матки, от 40 до 70 лет -на рак молочной железы, мужчинам и женщинам — от 50 до 70 лет на рак толстой кишки. Каждому пациенту, вне зависимости от того, в каком пакете он получает консультативно-диагностические услуги, необходимо знать, что время ожидания приема к узким специалистам и получения диагностических услуг при экстренных показаниях не должно превышать 2 дней, в плановом порядке — не более 10 дней. Высокотехнологичные диагностические услуги должны быть оказаны в срок не более 30 дней, и не более 15 дней для онкологических больных.
Напомним, с 1 января казахстанцы начали получать медицинскую помощь в двух пакетах — гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования. Свой статус застрахованности можете проверить на официальном сайте Фонда медстрахования www.fms.kz, с помощью Telegram-бота @Saqtandyry или в личном кабинете электронного Правительства для граждан www.eGov.kz.