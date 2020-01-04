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ОСМС для застрахованных: платное станет бесплатным

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Наталья Луговская
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Фонд медстрахования с января этого года берет на себя расходы за консультации профильных врачей и диагностические услуги, которые раньше населению приходилось большей частью оплачивать из собственных карманов, передает МИА «Казинформ».

Расходы на консультативно-диагностическую помощь с внедрением обязательного социального медицинского страхования увеличиваются в 6,5 раз. Вместо нынешних 27 млрд тенге на оказание узкопрофильных и диагностических медуслуг в предстоящем году планируется затратить более 160 млрд.

На что же именно пойдут эти деньги? Если вы являетесь участником системы обязательного социального медицинского страхования, вам будут доступны бесплатно диагностические обследования, в том числе дорогостоящие, также можно получить своевременную консультацию узкопрофильного врача по лечению и контролю заболевания. Для этого достаточно иметь только направление участкового врача.

Если узкий специалист сомневается в диагнозе или правильности выбранной тактики лечения, он сможет направить вас в другую медорганизацию или диагностический центр республиканского уровня, которые заключили договор с Фондом медстрахования, где вам абсолютно бесплатно проведут дополнительные обследования, необходимые для решения сложных и неясных случаев или дадут экспертную оценку нетрудоспособности. Кроме этого, все застрахованные, как взрослые, так и дети смогут периодически проходить профилактические медицинские осмотры.

Для некоторых категорий медицинских работников, пациентов, получающих инвазивные медуслуги, беременных женщин и ВИЧ-инфицированных предусмотрены скрининговые обследования на раннее выявление вирусных гепатитов В и С. Для мужчин и женщин в возрасте 30−70 лет — скрининговые обследования на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и онкопатологии.

Более широкий доступ к стоматологическим услугам получат льготные категории населения, которые входят в число застрахованных за счет государства. Экстренная помощь по стоматологии будет доступна беременным женщинам, детям до 18 лет, участникам войны, инвалидам 1, 2 и 3 групп, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», получателям адресной социальной помощи, пенсионерам по возрасту, больным инфекционными, социально-значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Тогда как плановая будет оказываться только детям до 18 лет и беременным женщинам.
Для тех пациентов, кому поставлен диагноз из списка социально-значимых заболеваний: вирусный гепатит, цирроз печени, злокачественное новообразование, сахарный диабет или хронических, к которым относятся болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, эндокринной, нервной, мочеполовой систем, либо опасные для общества заболевания, туберкулез или ВИЧ, предоставят консультативно-диагностическую помощь в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Они могут получать все виды медицинской помощи по своему основному диагнозу совершенно бесплатно, не будучи застрахованными.

В бесплатном пакете, вне зависимости от участия в системе ОСМС, каждый казахстанец может пройти базовые лабораторные и диагностические обследования, в том числе медицинское освидетельствование на предмет употребления психоактивных веществ. Беременным и детям до 18 лет будет доступно медико-генетическое консультирование, медицинское наблюдение и патронаж осложненной беременности.

Для женщин от 30 до 70 лет предусмотрено прохождение скрининга на раннее выявление рака шейки матки, от 40 до 70 лет -на рак молочной железы, мужчинам и женщинам — от 50 до 70 лет на рак толстой кишки. Каждому пациенту, вне зависимости от того, в каком пакете он получает консультативно-диагностические услуги, необходимо знать, что время ожидания приема к узким специалистам и получения диагностических услуг при экстренных показаниях не должно превышать 2 дней, в плановом порядке — не более 10 дней. Высокотехнологичные диагностические услуги должны быть оказаны в срок не более 30 дней, и не более 15 дней для онкологических больных.

Напомним, с 1 января казахстанцы начали получать медицинскую помощь в двух пакетах — гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования. Свой статус застрахованности можете проверить на официальном сайте Фонда медстрахования www.fms.kz, с помощью Telegram-бота @Saqtandyry или в личном кабинете электронного Правительства для граждан www.eGov.kz.

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