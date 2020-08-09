ОСМС: ТОП-5 вопросов о статусе застрахованности  от социально-уязвимой категории граждан

Кто освобожден от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования и куда обращаться, если статус в системе ОСМС выходит «не застрахован» — даем ответы на ваши вопросы.

За кого отчисления в Фонд социального медицинского страхования платит государство?

За 15 льготных категорий граждан, которые определены, как социально-уязвимая категория. Это:

Дети

Лица, зарегистрированные в качестве безработных

Неработающие беременные женщины

Неработающие лица, воспитывающие ребенка/детей до достижения ими возраста 3-х лет

Лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка/детей, усыновлением /удочерением новорожденного ребенка/детей, по уходу за ребенком/детьми до достижения ими возраста 3-х лет

Неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет

Неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом I гр. с детства;

Получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды ВОВ

Лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности)

Лица, содержащиеся в следственных изоляторах

Неработающие оралманы

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «мать-героиня», а также награжденные орденами «материнская слава» І и II степ.

Инвалиды

Лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, а также послевузовского образования

Неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

Нужно ли сдавать куда-то документы о том, что вы относитесь к социально-уязвимой категории граждан?

Нет. Социальный статус передается из информационных систем других государственных органов в информационную систему Фонда. Статус застрахованности в системе социального медицинского страхования присваивается автоматически.

Если вы официально числились безработным, но уже нашли работу, будет ли государство продолжать платить за вас?

Нет. Ваш социальный статус автоматически меняется на наемного работника, и государство перестает производить за вас отчисления. Также государство перестает платить за человека, если он открывает ИП, или начинает платить единый совокупный платеж (ЕСП), как самозанятый гражданин.

В каких случаях студент может оказаться незастрахованным?

Данные о студентах для включения в льготную категорию граждан передаются вузами в Министерство образования и науки, а затем через интеграцию информационных систем в ФСМС. В случае если студент не был включен в список и статус в системе ОСМС выходит «не застрахован», ему необходимо обратиться в деканат своего вуза для выяснения причины.

Что делать, если вы относитесь к социально-уязвимой категории, но статус в системе ОСМС у вас стоит «не застрахован»?

Если вы относитесь к одной из 15 льготных категорий, но вы оказались не застрахованы в системе ОСМС, вам необходимо обратиться для уточнения причины в единый контакт-центр Фонда социального медицинского страхования или отправить заявку в мобильное приложение Qoldau 24/7, либо обратиться в филиал Фонда своего региона. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке так как причины бывают разными.

Даже если вы не застрахованы, стоит помнить, что вы имеете право на медицинскую помощь в пакете бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством. Приемы специалистов участкового врача, педиатра, врача общей практики, вызов врача на дом, скорая помощь, экстренная помощь на уровне поликлиники и стационаров, лечение социально-значимых, инфекционных заболеваний, онкозаболеваний входят в этот пакет и оказываются всем вне зависимости от статуса застрахованности.

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