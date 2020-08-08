ОСМС: ТОП-6 вопросов от самозанятых по ЕСП

Что такое ЕСП, каков его размер, как оплачивать, мы попытались разобрать с самыми актуальными вопросами участия самозанятых граждан в системе обязательного социального медицинского страхования.

Кто может платить ЕСП?

Единый совокупный платеж могут платить работники личного подсобного хозяйства, неоплачиваемые работники семейных предприятий и предприниматели, не имеющие работников с ежегодным оборотом менее 1 175 МРП, или 3,2 млн тенге в год. В ином случае данным платежом нельзя пользоваться. Плательщиками взносов также не могут быть иностранцы и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих на территории страны, и оралманов.

В каком размере и куда платят ЕСП?

Несмотря на увеличение размера МРП в апреле этого года, размер ЕСП остался на уровне 1 МРП, или 2 651 тенге — для физлиц, проживающих в городах, и 0,5 МРП, или 1 326 тенге — для физлиц, проживающих в других населенных пунктах. Согласно статье 775 налогового кодекса порядок исчисления и уплаты ЕСП устанавливается, исходя из размера МРП на 1 января соответствующего финансового года. Уплаченная сумма распределяется следующим образом: 30% — в пенсионный фонд, 40% — в фонд СМС, 20% — в фонд социального страхования, 10% уходит на оплату подоходного налога.

Оплатить ЕСП можно разными способами – через банки второго уровня и их мобильные приложения, терминалы «Народного банка», КАССА 24, QIWI, терминалы моментальной оплаты в медучреждениях, отделения АО «Казпочта», посредством мобильного приложения Kaspi.kz.

Есть ли штрафы или пени за неуплату или несвоевременную оплату ЕСП?

Нет. Для самозанятых плательщиков штраф и пени не предусмотрены.

Если вы не оплачивали ЕСП до 1 июля, нужно ли вам оплачивать за прошедшие 6 месяцев?

Да. Льготный период действовал сначала до 31 марта, затем до 1 июля был лишь отсрочкой платежей, но не отменял обязательства по их уплате. Так, согласно пункту 3 статьи 5 Закона «Об ОСМС», лица, за которых не произведена уплата отчислений и (или) взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования обязаны оплатить взносы в фонд за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты. Поэтому вам необходимо оплатить с 1 января, как самостоятельный плательщик в размере 2125 тенге, чтобы иметь возможность пользоваться пакетом ОСМС.

Вы заплатили ЕСП, но статус в системе ОСМС выходит «не застрахован». Почему и что делать?

Если вы заплатили за ЕСП впервые или начали платить сравнительно недавно, единая информационная система будет выдавать статус «не застрахован» до тех пор, пока вы не оплатите взносы за предыдущие месяцы, начиная с января 2020 года. То есть, с того момента, когда начала работать система обязательного социального медицинского страхования.

Если вы платите ЕСП ежемесячно без перерывов с начала года, но при этом у вас выходит статус «не застрахован», необходимо уточнить в Центре обслуживания населения (Государственная корпорация «Правительство для граждан») прошла ли оплата. Часто причиной бывают неверно указанные данные при уплате взносов. В ином случае необходимо обратиться для уточнения причины в единый контакт-центр Фонда социального медицинского страхования или отправить заявку в мобильное приложение Qoldau 24/7, либо обратиться в филиал Фонда своего региона. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Можно ли оплатить ЕСП заранее за несколько месяцев вперед?

Физические лица признаются плательщиками единого совокупного платежа и получают статус «застрахован» со дня, в котором произведена уплата, и до последнего дня месяца, за который производилась уплата единого совокупного платежа. Поэтому необходимо своевременно и ежемесячно производить оплату. Однако, при возможности и желании плательщика, разрешается сделать платежи за последующие месяцы.

Даже если вы не застрахованы, стоит помнить, что вы имеете право на медицинскую помощь в пакете бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством. Приемы специалистов участкового врача, педиатра, врача общей практики, вызов врача на дом, скорая помощь, экстренная помощь на уровне поликлиники и стационаров, лечение социально-значимых, инфекционных заболеваний, онкозаболеваний входят в этот пакет и оказываются всем вне зависимости от статуса застрахованности.

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