Оснований для перевода нет. Как сегодня учатся школьники?

С раннего утра на наш номер в Телеграмм 8-707-558-35-13 поступают вопросы об обучении костанайских школьников 25 января.

В отделе образования акимата Костаная сообщили, что на улице сегодня температура -21 градусов. Оснований для перевода на дистанционное обучение нет.

Вместе с тем в Аулиекольском районе из-за морозов занятия для школьников с 1 по 9 классы первой смены переводятся на дистанционный формат.

В Наурзумском районе школьники с 0 по 4 классы переведены на дистанционный формат обучения.

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