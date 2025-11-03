В уголовном специализированном суде Костанайской области оглашён приговор жителю Карабалыка Виталию Логунову. 45-летний мужчина, работавший скотником в одном из ТОО, признан виновным в убийстве своей 39-летней жены Марины Логуновой и её 74-летней матери Веры Брендель. Трагедия произошла 15 июля текущего года в доме семьи.

По материалам дела, между супругами возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанёс ножевые ранения жене, а затем — её матери. Судья Ольга Шаньгина при оглашении решения отметила, что пожилая женщина оказалась на месте преступления случайно:

«Ваш умысел был направлен изначально на убийство Логуновой. И Брендель, опасаясь за жизнь своей дочери, хотела вас остановить, била вас костылём, поэтому также явилась объектом ваших преступных действий», — указала судья.

Квалификация содеянного усилена признаком особой жестокости. Как подчеркнула Ольга Шаньгина, преступление совершено в присутствии несовершеннолетних детей, что подтвердили их стабильные показания и показания свидетелей:

«Ваши действия, по мнению суда, правильно квалифицированы по признаку “убийство, совершённое с особой жестокостью”, так как вы совершили убийство Логуновой, своей супруги, в присутствии своих несовершеннолетних детей».

Иная мера наказания законом не предусмотрена. Суд назначил Виталию Логунову 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности:

«Логунова Виталия Викторовича признать виновным… и назначить ему наказание в виде 19-и лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности», — огласила приговор судья.

Потерпевшей по делу признана сестра убитой Марины Логуновой. В её пользу с осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере 20 млн тенге, а также расходы, предусмотренные гражданским иском.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

