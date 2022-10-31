Особенности автомобильного ломбарда

Нехватка финансовых средств – это часто встречающееся явление в условиях многочисленных кризисов. Пытаться решить проблему можно разными способами, но при наличии автомобиля самым простым решением будет его сдача в ломбард. Ресурс avto-lombard.kz поможет автовладельцу в Казахстане быстрее получить оплату за сданный транспорт.

Многие люди настороженно относятся к автомобильным ломбардам. Но опасения далеко не всегда оправданны.

Почему нужно обратиться именно в автоломбард

В такого типа ломбард обращаются, когда нужно заложить авто, чтобы получить финансовые средства в сжатые сроки. Лично продавать машину долго. Кроме того, ломбард продаст ТС не сразу, а после того, как прежний владелец перестанет вносить залог. Без соответствующего судебного решения автомобиль не продадут с аукциона. Автовладелец оформляет кредит под залог личного транспорта. Чтобы организация приняла автомобиль, нужно доказать права на ТС соответствующими документами. Получив бумаги, специалист ломбарда выполнит проверку номерного знака, номера на двигателе машины и ряд других деталей. При сдаче машины в ломбард транспортное средство опечатывают. Представитель ломбарда фиксирует в документе текущее число и время, когда ТС опломбировали. Также в бумагах указывается объём горючего в баке машины, пробег и техническое состояние. Наличные выдаются автоломбардом быстро и без дополнительных требований. Но ставки у организации высоки. Зато компании не требуются документы, подтверждающие заработок прежнего владельца авто. При нарушении пломбировки автомобиля за владельцем остаётся право обращения в суд. Ломбард материально отвечает за сохранение полученного от кредитора имущества.

Как выбирать автоломбард

Чтобы избежать многих финансовых и иных проблем, нужно тщательно выбирать автоломбард. Лучше предпочесть компанию, имеющую срок регистрации от 1 до 3 лет. Для получения объективной картины можно подать заявки не в один, а в несколько ломбардов. Сумму, выплачиваемую за автомобиль, ломбард определяет, исходя из стоимости ТС на рынке. Кредитная история самого клиента организацию обычно не интересует.

Используя Интернет, не составит труда проверить отзывы клиентов о конкретном автоломбарде. Тематические сайты и порталы сильно помогут новичку определить, следует ли доверять выбранной конторе. Некоторые организации оставляют отзывы клиентов и на своём официальном сайте. Конечно, безоговорочно верить всему, что пишут в Интернете, не нужно, но обилие информации позволит снизить риски для автовладельца.

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