Особо крупную партию наркотиков изъяли в Костанае

Две партии наркотиков, крупную и особо крупную, изъяли полицейские Костанайской области в областном центре. Благодаря этому, по мнению сотрудников полиции, предотвращены 2 факта распространения запрещённых веществ.

На территории одного из общежитий Костаная, задержан 33-летний мужчина, у которого полицейские обнаружили и изъяли пять бумажных расфасованных свертков с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество является марихуаной высушенной весом 30 граммов. Далее в ходе осмотра помещения, мужчина указал, что часть марихуаны он спрятал. В чехле с ружьём полицейские нашли еще два полиэтиленовых свертка с аналогичным веществом . Согласно заключения экспертизы изъятое вещество является марихуаной высушенной, весом уже 118 граммов. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 148 грамма, что относится к крупному весу наркотических средств.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» потому, что имеются достоверные сведения, о том, что данный мужчина занимался именно сбытом наркотических средств»,- говорит начальник отдела управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Лев Квасенко.

И в костанайском микрорайоне Аэропорт полицейские задержали 35-летнего мужчину. У него в спальне квартиры, под диваном обнаружили и изъяли четыре полимерных свертка, внутри которых находилось вещество со специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «героин» общим весом более 20 граммов. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемый арестован.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.