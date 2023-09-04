Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в Костанае

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области при проведении ОПМ «Қарасора-2023» задержаны двое молодых людей, которые занимались распространением синтетических наркотиков.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржана Ахметова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на съемной квартире были задержаны 21-летний и 22-х летний жители областного центра. При проведении обыска в квартире сотрудниками полиции изъято более 4 кг синтетического наркотика — «а- PVP». Кроме этого, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотика.

Стоимость изъятой партии синтетических наркотиков в особо крупном размере на черном рынке составляет около 100 млн. тенге. Данная партия – это более 15 тысяч доз.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предполагает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С начала года сотрудниками противодействию наркопреступности ДП Костанайской области из незаконного оборота изъято 328 кг различных наркотических средств.

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