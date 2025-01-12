В мессенджере WhatsApp костанайцы рассылают голосовое сообщение и ориентировку.



В голосовом сообщении говорится о розыске психически больного человека с ножом. Якобы он сбежал из клиники и опасен. В пресс-службе прокомментировали информацию.

«Мужчина разыскивается полицией по делу о подделке документов. Информация о его побеге из психиатрической больницы с ножом не соответствует действительности. Напоминаем, что распространение ложной информации влечет ответственность»,- отметили в полиции.

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