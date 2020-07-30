«Остается запастись терпением, соблюдать санитарные нормы и гражданскую ответственность» — Денис Качеев о продлении карантина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране. В ходе совещания Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.

Доцент кафедры истории Казахстана и философии КГУ им.А.Байтурсынова, кандидат философских наук, магистр истории, руководитель Северо-Казахстанского отделения ОО «Конгресс философов Казахстана» Денис Качеев считает, что человеческий капитал — самый главный ресурс современной экономики, важнее нефти и газа. А для сохранения человеческого капитала государство и идет на такие меры, как продление карантина.

«По поручению Президента Токаева, карантин продлевается на две недели. Это вынужденная мера, главная цель которой – снизить темпы распространения вирусной инфекции, во имя сохранения здоровья и жизней граждан»,- говорит Денис Качеев.

Денис Качеев поддерживает меры Правительства, призывает жителей запастись терпением, соблюдать санитарные нормы и гражданскую ответственность

«К сожалению, определенная часть нашего общества не только резко отрицательно относится к карантину, но и грубо нарушает его, подвергая опасности не только себя, но и окружающих. Такое безрассудство достойно всяческого осуждения и не может быть оправдано ничем. До тех пор, пока не выработаны четкие алгоритмы борьбы с вирусом, пока не создана вакцина и пока не упадет уровень смертности – до тех пор нам остается запастись терпением, соблюдать санитарные нормы и гражданскую ответственность. Только так мы сможем сохранить свое здоровье и здоровье других людей»,- сказал Денис Качеев.

Что касается Костанайской области, то заболеваемость пневмонией за последние 2 недели по сравнению с предыдущим периодом снизилась в 2 раза. Также отмечается снижение в 2 раза количество вызовов в службу скорой помощи в сутки с 1 600 до 850.

Диагностика на covid-19 проводится на базе пяти лабораторий с общей мощностью до 1 800 исследований в сутки. Кроме того, на базе филиалов ветеринарных лабораторий в ближайшее время планируется открытие двух ПЦР-лабораторий с мощностью до 400 исследований в сутки.

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