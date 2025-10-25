С 8:40 утра в микрорайоне «Юбилейный» наблюдается отсутствие электроснабжения в связи с аварийной ситуацией на линии. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.

Без электроэнергии остаются многоэтажные жилые дома № 35, 38, 40 и 41, а также несколько объектов государственных учреждений и коммерческих организаций.

Аварийные бригады работают на месте, ведутся восстановительные работы.

Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас...

"Полгода — слишком мягко": пострадавший врач обжалует приговор Потерпевший подал апелляционную жалобу на приговор, вынесенный судом № 2 города Костаная по делу о...