Остались без света — комментарий акимата Костаная

— Сегодня, 10:42
Изображение для новости: Остались без света — комментарий акимата Костаная

pixabay.com

С 8:40 утра в микрорайоне «Юбилейный» наблюдается отсутствие электроснабжения в связи с аварийной ситуацией на линии. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.

Без электроэнергии остаются многоэтажные жилые дома № 35, 38, 40 и 41, а также несколько объектов государственных учреждений и коммерческих организаций.

Аварийные бригады работают на месте, ведутся восстановительные работы.



