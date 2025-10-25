Дома для очередников и сквер с мостиками: Кунай на финишной прямой
С 8:40 утра в микрорайоне «Юбилейный» наблюдается отсутствие электроснабжения в связи с аварийной ситуацией на линии. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.
Без электроэнергии остаются многоэтажные жилые дома № 35, 38, 40 и 41, а также несколько объектов государственных учреждений и коммерческих организаций.
Аварийные бригады работают на месте, ведутся восстановительные работы.
