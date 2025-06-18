Информацию об отключении электричества предоставили в пресс-службе акима Костаная.

«Ориентировочно в 00:48 аварийно отключилась линия 10 кВ ТП-3 в микрорайоне Береке, от которой запитаны 15 многоквартирных жилых домов. В настоящее время бригады ТОО «Иртышэлектромонтаж» проводят работы по восстановлению кабельной линии»,- сообщили в акимате.

Ориентировочное время подачи напряжения — 18:00.

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