Аул Жанасу в Алтынсаринском районе Костанайской области стал одним из населённых пунктов, добровольно отказавшихся от...
Информацию об отключении электричества предоставили в пресс-службе акима Костаная.
«Ориентировочно в 00:48 аварийно отключилась линия 10 кВ ТП-3 в микрорайоне Береке, от которой запитаны 15 многоквартирных жилых домов. В настоящее время бригады ТОО «Иртышэлектромонтаж» проводят работы по восстановлению кабельной линии»,- сообщили в акимате.
Ориентировочное время подачи напряжения — 18:00.
При обсуждении Отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год в Мажилисе министр финансов...
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.