USD 517.45 EUR 598.59 RUB 6.58

Остались без света. В акимате Костаная объяснили причины отключения электричества в микрорайоне

— Сегодня, 14:29
Изображение для новости: Остались без света. В акимате Костаная объяснили причины отключения электричества в микрорайоне

pixabay.com

Информацию об отключении электричества предоставили в пресс-службе акима Костаная.

«Ориентировочно в 00:48 аварийно отключилась линия 10 кВ ТП-3 в микрорайоне Береке, от которой запитаны 15 многоквартирных жилых домов. В настоящее время бригады ТОО «Иртышэлектромонтаж» проводят работы по восстановлению кабельной линии»,- сообщили в акимате.

Ориентировочное время подачи напряжения — 18:00.


Изображение 3 для Кардинальное обновление. Какие объекты появятся в Костанайской области за счет возвращённых активов
Кардинальное обновление. Какие объекты появятся в Костанайской области за счет возвращённых активов
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения...
Сегодня, 12:34

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.