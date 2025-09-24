Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2024 год истекает 1 октября 2025 года.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, налог на имущество физических лиц за 2024 год подлежит уплате не позднее 1 октября 2025 года.

Что является объектом налогообложения?

Имущественный налог в Казахстане в 2025 году объединяет два налога — налог на недвижимость и налог на землю. Объектами налогообложения в таком случае будут:

— Недвижимость. Это может быть не только жильё. Есть также налог на помещения, находящиеся в собственности, гаражи, дачные постройки, места для стоянки машин.

— Земельные участки. Учтите, что налог вы платите не за все виды участков. Исключение — это особо охраняемые территории, лесной фонд, земли запаса. Объектом налогообложения не являются земли, которые заняты местами общего пользования (парки, улицы, дороги).

Налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.

Плательщикам следует учесть, что в Казахстане также существует подоходный налог (так называемый налог с продажи имущества) — например, квартиры, дома, парковочного места, транспортного средства, земельного участка и др. Налог платят граждане, продавшие недвижимость дороже, чем купили, при условии, что владели объектом менее года (за исключением имущества, используемого для коммерческих целей, или земли с целевым назначением иным, чем ИЖС, дачное строительство, под гараж, садоводство, личное подсобное хозяйство. Такой налог в Казахстане платят от прироста стоимости, то есть он начисляется не на всю сумму, а только на полученную прибыль. Ставка для резидентов РК равна 10%.

Налог исчисляется на основании сведений о стоимости объектов налогообложения, определенной Государственной корпорацией «Правительство для граждан», и фактического срока владения ими на праве собственности.

Начисление налога произведено в автоматическом порядке, и информация была доведена до собственников — в том числе посредством push—уведомлений через мобильные приложения банков второго уровня, а также через приложения e—Salyq Azamat и eGov mobile.

Важно: С 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности.

В случае, если сумма задолженности превышает 1 МРП, то по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям.

Дополнительные последствия:

взыскание исполнительского сбора до 25% от суммы долга;

арест банковских счетов;

ограничение на выезд за пределы страны.

Чтобы избежать дополнительных расходов, санкций и неудобств, гражданам рекомендуется своевременно произвести уплату налога.

Уплатить налог можно:

через мобильные приложения e—Salyq Azamat и банков второго уровня;

на портале «электронного правительства» eGov.kz;

а также через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.

Кому не нужно платить налог?

В 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц: герои Советского Союза; герои Социалистического Труда; люди, которые удостоены государственных званий и наград; ветеранов ВОВ. От платежей также освобождаются:

Дети—сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет.

Один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью.

Многодетные матери, имеющие звание «Мать—героиня».

В Казахстане стало больше пенсионеров, но снизился средний размер выплат В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили обновленные данные по количеству...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...