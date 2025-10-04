Майнинговые фермы обнаружены в Костанае
Ущерб больше чем в миллиард тенге нанесли 17 майнинговых ферм, выявленных в Казахстане меньше чем...
В электронном правительстве рассказали, чтобы сделать это на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
В eGov отметили, что сменить медицинскую организацию можно и вне кампании – при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Вне кампании это возможно один раз в год.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.