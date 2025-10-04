 Ya Metrika Fast
Осталось меньше месяца. Как сменить поликлинику онлайн

— Сегодня, 11:44
Изображение для новости: Осталось меньше месяца. Как сменить поликлинику онлайн

pixabay.com

Казахстанцам напомнили, что до 1 ноября в стране проходит ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям. Эту услугу можно получить через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

В электронном правительстве рассказали, чтобы сделать это на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам/Бизнесу» – «Здравоохранение»;
  • выбрать «Медицинская помощь» и услугу «Прикрепление к поликлинике» и заполнить все необходимые данные;
  • подписать услугу одним из доступных методов подписания;
  • проверить статус обработки в разделе «История услуг».

В eGov отметили, что сменить медицинскую организацию можно и вне кампании – при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Вне кампании это возможно один раз в год.



