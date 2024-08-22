Осталось меньше месяца. Налоговики предупредили казахстанцев

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что 15 сентября 2024 года истекает срок предоставления деклараций об активах и обязательствах форма 250.00 и доходах и имуществе форма 270.00

По состоянию на 21 августа текущего года декларацию представили 149371 жителей Мангистауской области.

Вместе с тем предусмотрено несколько способов предоставления деклараций в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и банков.

Во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства Департамент государственных доходов рекомендует заранее представить декларацию, которая представляется по месту жительства (прописки).

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