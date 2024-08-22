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Осталось меньше месяца. Налоговики предупредили казахстанцев

Фотография для новости Осталось меньше месяца. Налоговики предупредили казахстанцев

pixabay.com

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что 15 сентября 2024 года истекает срок предоставления деклараций об активах и обязательствах форма 250.00 и доходах и имуществе форма 270.00

По состоянию на 21 августа текущего года декларацию представили 149371 жителей Мангистауской области.

Вместе с тем предусмотрено несколько способов предоставления деклараций в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и банков.

Во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства Департамент государственных доходов рекомендует заранее представить декларацию, которая представляется по месту жительства (прописки).

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