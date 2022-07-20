Останки человека обнаружили в районе Костанайской области

В полиции Карасуского района начато досудебное расследование о факту обнаружения останков.

17 июля на пульт «102» ОП Карасуского района поступило сообщение, что в семи километрах от села Люблинка на берегу русла от протока талых вод, обнаружены останки человеческого скелета.

Полицейскими проведен осмотр места происшествия. При первичном осмотре, скелет имеет признаки старого захоронения. Останки скелета направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Начато досудебное расследование.

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