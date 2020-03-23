«Остановить распространение вируса может только ужесточение карантинных мер»- костанаец о поручениях Токаева

Во время заседания Касым-Жомарт Токаев дал ряд других поручений: выплатить пособия тем, кто из-за ЧП в Казахстане остался без работы; выплатить премии врачам и полицейским; ограничить выход на работу людям старше 55 лет; стабилизировать курс тенге.

Советник ректора КГПУ им.Султангазина, профессор Абиль Еркин Аманжолулы прокомментировал ситуацию в Казахстане на сегодняшний день.

«Весь мир сегодня стоит перед выбором: либо сохранить деловую активность и спасать экономику, но рискнуть при этом жизнями людей (по такому пути пытались идти Иран, Италия и США) или установить жесткие карантинные меры и не допустить распространения болезни, спасти жизни людей, пожертвовав экономикой. По этому пути пошел Китай и целый ряд других стран, вводивших жесткие меры при первых признаках болезни. Мне кажется, вторые страны в итоге выиграют, потому что ликвидация последствий распространения эпидемии в Иране и Италии, власти которых легкомысленно отнеслись к распространению коронавируса, обойдутся в итоге гораздо дороже предварительных карантинных мер.

Среди наших граждане, к большому сожалению, тоже находятся безответственные и легкомысленные люди, пытающиеся нарушить режим ЧП, не понимающие, что все непопулярные жесткие меры, в конце концов, предпринимаются для их же собственной безопасности»,- говорит Еркин Абиль.

Еркин Абиль считает, что выступление Президента на заседании госкомиссии демонстрируют две вещи:

-Руководство страны понимает, что в условиях пандемии при отсутствии вакцины остановить распространение вируса может только ужесточение карантинных мер

-Руководство страны понимает, что надо думать о жизни после пандемии и сделать все, чтобы выйти из кризиса окрепшими, использовать все возможности, которые открываются сегодня, в первую очередь, развитие производства товаров массового потребления и развитие онлайн-торговли и онлайн-услуг. Необходимо поддержать Президента и правительство, проявить в этот тяжелый не только для нашей страны, но и для всей цивилизации исторический момент солидарность, сплоченность, дисциплинированность, показать все лучшие качества, характерные для нашего народа.

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