Акимат города Костаная информирует об изменениях в маршруте автобуса №120.
С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в схеме и графике движения автобусного маршрута №120, следующего по направлению город Костанай – город Рудный.
«Согласно новой схеме маршрут будет начинаться с остановки «Автовокзал» в городе Костанай и завершаться на остановке «Автовокзал» в городе Рудный. Также с 1 июля изменяется график движения автобусов. Интервал между рейсами сокращается с 50 до 30 минут, что позволит увеличить частоту отправлений. Эти меры направлены на оптимизацию затрат и повышение рентабельности перевозчика, чтобы не допустить закрытия маршрута и обеспечить стабильное транспортное сообщение между городами Костанай и Рудный», — говорится в сообщении акимата.
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