Остановки, колея, трещины. Проспект Абая отремонтируют в Костанае

Капитальный ремонт на проспекте Абая производили пять лет назад. За эти годы дорожное полотно заметно износилось, на асфальте образовались поперечные трещины, появилась колея, а бордюр начал рассыпаться на глазах, срок его эксплуатации подошел к концу.

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Абая — одна из главных улиц города, здесь ежедневно проезжают около 28 тысяч автомобилей. А это, по оценкам специалистов, большая нагрузка.

Ремонтные работы планируется провести в границах улицы Тауелсиздик до путепровода Карбышева. 6 километров дороги на этом отрезке по заключению экспертизы находятся в неудовлетворительном состоянии. Работы здесь планируется начать уже в апреле.

Экспертизу здесь производил Национальный центр качества дорожных активов, специальная аппаратура просканировала каждый миллиметр дороги. Согласно результатам, модуль упругости верхнего слоя дорожного покрытия не соответствует стандартам, и нуждается в замене. Подрядная организация, которая будет заниматься ремонтом на проспекте Абая, уже определена. По плану завершить работы она должна уже к первому июля.

«По сути там будет идти средний ремонт, но мы по факту сделаем как реконструкцию его. Мы делаем дорогу, мы меняем бордюр, мы полностью меняем освещение. Чтобы у нас завтра не получился коллапс, чтобы ничего не перегорало. Сети меняем и здесь нужно еще предусмотреть остановки, съездные повороты предусмотреть»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев дал поручение руководителю отдела ЖКХ параллельно заменить здесь все остановки, они должны быть в едином стиле, и как отметил аким города, они будут лучше по качеству, чем те, что установили в городе в конце прошлого года. Когда и на каких участках поэтапно будут перекрывать дорогу, городской акимат сообщит позже.

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