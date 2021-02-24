Остановленных без прав или удостоверения личности водителей будут задерживать

С 13 февраля 2021 года казахстанцам разрешили ездить без прав и техпаспорта, если у них в кармане будет документ, удостоверяющий личность. В МВД РК рассказали, что грозит гражданам, севшим за руль без единого документа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

На официальный запрос издания полицейские ответили, что «согласно части 1 статьи 612 КоАП РК за управление транспортным средством без документов на водителя налагается административная ответственность в виде предупреждения (если указанное правонарушение совершено впервые) либо штраф в размере 5 МРП. Вместе с тем сотрудники ОВД осуществляют административное задержание и доставление транспортного средства на штрафстоянку, если невозможно идентифицировать личность водителя, в том числе в случае, когда он называет неверные паспортные данные либо не сообщает их вообще».

В каких именно случаях и каким образом полицейские будут идентифицировать личность водителя без документов, в МВД не уточнили. При этом в статье 785 КоАП РК прописано, что для установления личности нарушителя можно задерживать. Согласно статье 789, не более чем на три часа. Наконец, статья 797 Адмкодекса устанавливает, что полицейские вправе задерживать и отправлять на штрафстоянку автомобили, водители которых сели за руль без документов.

Таким образом, езда без документа, который бы подтвердил личность, может закончиться для казахстанских водителей парой часов в отделении, а после еще и беготней с вызволением авто со штрафстоянки.

«Если не возите права и техпаспорт, то не забывайте иметь при себе удостоверение!» — напутствует издание.

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