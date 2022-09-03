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Остановлены пассажирские поезда из-за пожара в Костанайской области

Как сообщает оперативный штаб МЧС РК, с 21 часа 00 минут произведена остановка двух  пассажирских поездов: №51 (ст. Челкаши) и №82 (ст. Казанбасы).

Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение 3-х природных пожаров:
в Карасуском районе в с.Люблинка произошло загорание сухой травы с переходом огня на хоз.постройки и частные дома (12 домов). Пожар ликвидирован 21 час 35 минут на площади 2 га.

Площадь пожара устанавливается. Информации о пострадавших не поступала.

В Карабалыкском районе в 7 км от с.Боскуль, на территории КГУ «Михайловское УЛХ» (Кедралинского лесничество, квартала 172,176) произошло загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина). Площадь пожара устанавливается. Задействованы силы: КГУ «Михайловское УЛХ» (10 работников,
7 ед. техники), ДПФ ТОО «Боскуль» (5 работников и 2 ед. техники К-700 с плугом). Силы и средства МЧС не привлекались.

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