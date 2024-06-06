Останутся без холодной воды. Список представили в «Костанай-Су»

6 июня с 9.00 до 21.00 будут проводиться плановые работы по ул. Л.Беды в границах Мауленова – Сералина. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

В связи с этим будет произведено отключение холодной питьевой воды по следующим адресам:

Жилые дома:

Мауленова 17

Частные жилые дома:

по ул. Л.Беды от Мауленова до Сералина

переулок Л.Беды

по ул. Соколовская от Комарова до Л.Беды

по ул. Садовая от Комарова до Л.Беды

Организации:

Управление государственных доходов по ул. Мауленова 21

Хлебозавод по ул. Мауленова 15

Нотариус по ул. Мауленова 19

Колледж Зерек по ул. Л.Беды 237/2

Строн Холдинг по ул. Л.Беды 239

Магазин Рыбачок по ул. Л.Беды 118

Костанай Кама по ул. Л.Беды 126

Ресто-дом Алтын-Той по ул. Л.Беды 151

Баня Майами Сити по ул. Сералина 4 ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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