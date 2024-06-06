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Останутся без холодной воды. Список представили в «Костанай-Су»

Фотография для новости Останутся без холодной воды. Список представили в "Костанай-Су"

pixabay.com

6 июня с 9.00 до 21.00 будут проводиться плановые работы по ул. Л.Беды в границах Мауленова – Сералина. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

В связи с этим будет произведено отключение холодной питьевой воды по следующим адресам:

Жилые дома:

  • Мауленова 17

Частные жилые дома:

  • по ул. Л.Беды от Мауленова до Сералина
  • переулок Л.Беды
  • по ул. Соколовская от Комарова до Л.Беды
  • по ул. Садовая от Комарова до Л.Беды

Организации:

  • Управление государственных доходов по ул. Мауленова 21
  • Хлебозавод по ул. Мауленова 15
  • Нотариус по ул. Мауленова 19
  • Колледж Зерек по ул. Л.Беды 237/2
  • Строн Холдинг по ул. Л.Беды 239
  • Магазин Рыбачок по ул. Л.Беды 118
  • Костанай Кама по ул. Л.Беды 126
  • Ресто-дом Алтын-Той по ул. Л.Беды 151
  • Баня Майами Сити по ул. Сералина 4

    ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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