Останутся без холодной воды. Список представили в «Костанай-Су»

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6 июня с 9.00 до 21.00 будут проводиться плановые работы по ул. Л.Беды в границах Мауленова – Сералина. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су».
В связи с этим будет произведено отключение холодной питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
- Мауленова 17
Частные жилые дома:
- по ул. Л.Беды от Мауленова до Сералина
- переулок Л.Беды
- по ул. Соколовская от Комарова до Л.Беды
- по ул. Садовая от Комарова до Л.Беды
Организации:
- Управление государственных доходов по ул. Мауленова 21
- Хлебозавод по ул. Мауленова 15
- Нотариус по ул. Мауленова 19
- Колледж Зерек по ул. Л.Беды 237/2
- Строн Холдинг по ул. Л.Беды 239
- Магазин Рыбачок по ул. Л.Беды 118
- Костанай Кама по ул. Л.Беды 126
- Ресто-дом Алтын-Той по ул. Л.Беды 151
- Баня Майами Сити по ул. Сералина 4
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.