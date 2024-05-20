Костанайцы останутся без электричества — список

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 20 по 24 мая 2024 года.

С 20 по 24 мая 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Сьянова 171-196,192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196, 163/1-163/17, ул. Рабочая 2-12.

20 и 21 мая 10:00 до 18:00 — кафе «Белая Лебедь» по ул. Мирошниченко 18. Спальный сектор: ул. Мирошниченко 8,10, 12, 20, ул. Кочубея 2,3,4,6, ул. Ворошилова 66, 72, пр. Абая 6,8,8/1,10,10/1, 10/2,12,12/1, ул. Волынова 15.

22 мая 10:00 до 18:00 — Спальный сектор: ул. Дощанова 145,145 а,145 б, 145/7,147,149,168.

22 мая 10:00 до 18:00 — магазин «Аккумулятор – центр», АЗС «Гелиос № 7», ИП Пономарев, ТОО «Виитор», ТОО «Аском и К», ТОО «Астык-трейд», ТОО «СКВ-LTD», ИП Минигулова, ТОО «Стройсервис», ИП Приречная , ТОО «Мотор – техник», ГЭК «Ветеран», СТО «АвтоБус».

23 и 24 мая 10:00 до 18:00 — магазин «Зеркало», «Магистраль», «РоскАвто», автомойка, ИП Шарифов, СТО по ул. Каирбекова 106. Спальный сектор: ул. Каирбекова 96. Частный сектор: ул. Каирбекова 26-108, ул. Пушкина 15-85, 15/1,98/1 а,98/1 б.

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