Оставил надпись — попал в объектив: как в Костанайской области выявляют авторов граффити





Работа проводится в рамках поручения руководства страны, данного в сентябре этого года, о введении на законодательном уровне полного запрета на граффити. Подобные действия были охарактеризованы как вандализм и умышленное хулиганство.

Для установления нарушителей полиция использует камеры видеонаблюдения.

— Наша основная цель — выявление правонарушителей, которые наносят несанкционированные рисунки или надписи, с помощью расположенных поблизости камер видеонаблюдения. При выявлении подобных случаев на место происшествия направляются патрульные наряды, находящиеся поблизости, а также оперативно-следственные группы, — рассказал инспектор Центра оперативного управления Департамента полиции Костанайской области Нурбек Бакытжанов.

На улицах населённых пунктов региона работают более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения, 247 из них установлены в Костанае. С их помощью с начала года выявили более 50 тысяч административных и 337 уголовных правонарушений.

Кроме того, в области введены в эксплуатацию 32 специальные камеры с функцией распознавания лиц. Благодаря этой технологии с начала года установили 197 граждан, состоящих на учёте и находящихся в розыске.

В полиции напоминают, что за загрязнение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования и других объектов, в том числе нанесение несанкционированных надписей и рисунков, предусмотрена ответственность.

— Конкретная мера ответственности определяется в зависимости от характера правонарушения и обстоятельств его совершения. Кроме того, если подобные действия совершаются в отношении объектов историко-культурного наследия, памятников или других объектов, находящихся под особой охраной, ответственность будет строже. А за наркограффити, пропагандирующие или рекламирующие наркотические средства, законодательством предусмотрена ещё более строгая ответственность, — пояснили в полиции.

Для законного размещения рисунков или муралов на зданиях необходимо получить разрешение как собственника объекта, так и местных исполнительных органов.

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