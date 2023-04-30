Оставила дома одну. Трехлетняя девочка заперлась в квартире в Костанае

Костанайские полицейские предотвратили трагедию. Стражи порядка спасли 3-летнего ребенка

Мама оставила дочь одну дома и ушла в магазин. В квартире на включенной газплите стоял чайник. Девочка закрыла входную дверь изнутри. Когда мама вернулась домой она не смогла войти в квартиру.

На место, незамедлительно выехал экипаж патрульной полиции.

Полицейские Абай Фазылов и Алмас Сафин приняли решение попасть в квартиру через балкон. Квартира находилась на втором этаже.

Сотрудник полиции проник в квартиру и передал ребенка матери, которая поблагодарила сотрудников полиции за оперативность.

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