Оставила дома одну. Трехлетняя девочка заперлась в квартире в Костанае

Костанайские полицейские предотвратили трагедию. Стражи порядка спасли 3-летнего ребенка
Мама оставила дочь одну дома и ушла в магазин. В квартире на включенной газплите стоял чайник. Девочка закрыла входную дверь изнутри. Когда мама вернулась домой она не смогла войти в квартиру.
На место, незамедлительно выехал экипаж патрульной полиции.
Полицейские Абай Фазылов и Алмас Сафин приняли решение попасть в квартиру через балкон. Квартира находилась на втором этаже.
Сотрудник полиции проник в квартиру и передал ребенка матери, которая поблагодарила сотрудников полиции за оперативность.