Оставили без пособия: в Рудном мошенники сняли с карты деньги

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Двое неизвестных мужчин, подошли к потерпевшему, когда он возвращался с работы. Начали задавать вопросы и предложили помощь.
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Правда, суть оказания помощи не уточнялась. Мужчина растерялся и подробно ответил на все вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ДП.
После, при оповещении что, поступило зачисление пособия на банковскую карту, потерпевший решил обналичить данную сумму, но на карте ее не оказалось. При обращении в банк, выяснилось, что средства были ранее сняты, более того, были зафиксированы попытки оформления кредита на его абонентские данные.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших уголовного правонарушение.
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