Оставили на четыре дня. Жители села вблизи Костаная попросили автобус

Жители села Талапкер, что вблизи Костаная, обратились в нашу редакцию с просьбой помочь им восстановить автобусное сообщение между их посёлком и областным центром. Данагуль Сыздыкова живет в селе Талапкер уже более 5 лет, она и ее односельчане обеспокоены проблемами поселка. Особенно людей волнуют два вопроса. Первый — село осенью и весной превращается в болото, утверждают жители.

Второй и главный вопрос — автобус, соединяющий село и областной центр больше не ходит, и жители Талапкера без личного автотранспорта вынуждены добираться в Костанай на попутках.

«Автобус ездил до морозов, морозы начались и автобусы не ездят. Бывает, выхожу с ребенком, машина на трассе не забирает, проезжает мимо», — говорит житель села Талапкер Данагуль Сыздыкова.

До недавнего времени общественный транспорт ходил в Талапкер 7 дней в неделю, 4 раза в день. Но после 20 ноября ситуация изменилась. Предприниматель, обслуживающий маршрут, в связи с его низкой рентабельностью, подал заявку на сокращение выходов по дням. И как говорят жители Талапкера, теперь с пятницы по воскресенье включительно автобус в их село не приезжает совсем.

«Сейчас проходят все процедуры, в ближайшие день-два акимат Костаная собирается провести тарифную комиссию, чтобы признать этот маршрут социально-значимым, а затем документы должны пройти через маслихат, после чего они отправятся через открытые нормативные правовые акты, а потом средства будут выделены, и дальше перевозчик опять перейдёт на ежедневное сообщение автобусное», — объяснил заместитель акима Костанайского района Алексей Костюков.

Чтобы перевозчику было вновь выгодно возить людей по этому маршруту его необходимо признать социально значимым, тогда предприниматель сможет получать на него субсидии от государства, говорят представители акимата Костанайского района. Работа ими в этом направлении ведется.

«Для этого нужно просто немного терпения, я, конечно, понимаю, что вам сложно», — говорит аким посёлка Айсары Бауржан Нургазин.

Примерно через 3 месяца планируется начать субсидирование этого маршрута. А пока с перевозчиком договорились, что автобус по маршруту будет курсировать, как раньше. Жители села согласны на такое временное решение. Потому что в село добраться трудно. Для признания маршрута социально-значимым, перевозчик уже подал необходимые документы в отдел ЖКХ города Костанай.

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