Оставили на свободе. В Костанайской области осужден мошенник

36-летний житикаринец обманным путем оформил шесть онлайн — кредитов на сумму более полумиллиона тенге.
В конце прошлого года в полицию Житикаринского района обратилась женщина, которая стала жертвой интернет — мошенничества. 41-летняя жительница города Житикары рассказала, что неизвестный оформил на нее и супруга несколько кредитов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 36-летнего подозреваемого. Как установило следствие, мужчина приходил в гости к родственникам и узнавал их данные.
После чего, в одной из микро-кредитной организации города Алматы оформил 6 онлайн- кредитов.
Подозреваемый задержан полицейскими. Уголовное дело расследовано по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана или злоупотребления доверием, неоднократно» и было направлено в суд.
Приговором суда мошенник осужден на 4 года ограничения свободы.
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