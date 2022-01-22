Оставить, снизить или отменить утильсбор. Власти собирают предложения

Судьбу утильсбора при ввозе автомобилей и сельхозтехники 21 января начали обсуждать представители Минэкологии, МИИР, отечественных автопроизводителей, автодилеров, а также ряда общественных и экологических организаций и объединений, пишут kolesa.kz

Спорили горячо, и предложения, конечно же, были разные. От выступающих прозвучали идеи снизить платежи, направив деньги только на утилизацию, без поддержки казахстанского автопрома; оставить прежними в защиту импорта, а то и вовсе от утильсбора отказаться, прекратив в том числе взимать и повышенную ставку сбора за первичную регистрацию б/у авто.

Про экологическую составляющую на встрече говорилось меньше всего, так как больше высказывали своё мнение противники утильсбора и его сторонники, состоящие в основном из представителей автоиндустрии.

По сельхозтехнике, к слову, тоже масса разногласий. Представители от фермеров выступают за свободный импорт машин и комбайнов из-за рубежа, местные сборщики и продавцы эту мысль, само собой, не одобрили. Впрочем, и не все импортёры поддерживают утильсбор: компании, ввозящие рекреационную и спецтехнику, высказались категорически против и в первую очередь из-за неразберихи в классификациях их машин, которую не могут победить уже не первый год.

К единому мнению собравшиеся по понятным причинам сегодня не пришли. Минэкологии напомнило, что президент поручил разобраться со ставками и расчётом утильсбора быстро, и было решено следующее заседание провести во вторник, 25 января. Уже не таким расширенным составом. А к этому времени собрать все доклады, которые предоставили спикеры, и письменные предложения от всех заинтересованных сторон.

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